22 февраля 2022, 08:13
Российских рубль из-за геополитики стал самой волатильной валютой в мире
К вечеру 21 февраля на фоне сообщений об обострении обстановки на Донбассе вмененная волатильность рубля достигала 33,97%. При этом еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%
Фото: finobzor.ru
Российский рубль стал самой волатильной валютой. Из-за геополитики волатильность рубля приблизилась к максимуму с начала пандемии.
По уровню волатильности российский рубль обошел турецкую лиру, которая обвалилась до рекордных значений.
К вечеру 21 февраля на фоне сообщений об обострении обстановки на Донбассе вмененная волатильность рубля достигала 33,97%. При этом еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%.
По этому показателю в январе российская валюта находилась на втором месте в мире после турецкой лиры, обвалившейся из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РБК.
Сейчас рубль рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору.