Власти США ввели санкции в отношении Луганской и Донецкой народных республик
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецкой и Луганской народных республик. Указ был подписан сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецкой и Луганской народных республик. Указ был подписан сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР.
Отметим, что ограничения в отношении республик Донбасса вводятся отдельно от подготовленных, но пока еще не утвержденных санкций против России из-за возможного вторжения в Украину.
Санкции Белого дома запрещают гражданам США и американским компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать туда товары и услуги, экспортировать и реэкспортировать товары из США и финансировать республики.
Американские власти отметили, что данные ограничения должны помешать России получить прибыль «от этого вопиющего нарушения международного права».