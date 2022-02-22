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22 февраля 2022, 08:07

Власти США ввели санкции в отношении Луганской и Донецкой народных республик

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецкой и Луганской народных республик. Указ был подписан сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР

Власти США ввели санкции в отношении Луганской и Донецкой народных республик
Фото: news1.ru

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецкой и Луганской народных республик. Указ был подписан сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР.

Отметим, что ограничения в отношении республик Донбасса вводятся отдельно от подготовленных, но пока еще не утвержденных санкций против России из-за возможного вторжения в Украину.

Санкции Белого дома запрещают гражданам США и американским компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать туда товары и услуги, экспортировать и реэкспортировать товары из США и финансировать республики.

Американские власти отметили, что данные ограничения должны помешать России получить прибыль «от этого вопиющего нарушения международного права». 

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