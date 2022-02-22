Ученые назвали одноразовые медицинские маски экологической катастрофой
Из-за пандемии коронавируса людям приходится использовать огромное количестве защитных масок. Каждый месяц используется около 129 миллиардов масок или три миллиона масок в минуту
Одноразовые медицинские защитные маски, сделанные из пластика, стали причиной экологической катастрофы.
Из-за пандемии коронавируса людям приходится использовать огромное количестве защитных масок. Каждый месяц используется около 129 миллиардов масок или три миллиона масок в минуту.
Ученые и экоактивисты неоднократно заявляли о негативных последствиях для окружающей среды от массового использования защитных масок, которые не подлежат переработке. Помимо опасности для животных и морских обитателей, существует угроза и для здоровья человека, пишет The Insider (издание признано иностранным агентом).
По словам спциалистов, одноразовые медицинские маски при попадании в воду начинают там разлагаться и выделять микро- и наночастицы пластика и тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди и даже мышьяка. Эти вещества действуют на организм человека как токсичная бомба замедленного действия.
Так, наночастицы пластика, кремния или других материалов могут разрушать клеточные стенки и повреждать ДНК. Поскольку одноразовые маски уже попали в водные пути, то теперь наночастицы могут загрязнить питьевую воду и попасть в организм человека.