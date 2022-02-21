Президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик
Президент России Владимир Путин официально признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также подписал соответствующий указ. После этого Путин потребовал от властей Украины немедленно прекратить боевые действия против республик Донбасса
Президент России Владимир Путин официально признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также подписал соответствующий указ.
О признании ЛНР и ДНР независимыми государствами Владимир Путин объявил в ходе обращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — заявил глава государства.
Владимир Путин также потребовал от властей Украины немедленно прекратить боевые действия против республик Донбасса.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ответ на признание ДНР и ЛНР пригрозил России «единой реакцией Запада».