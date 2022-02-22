Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил известному сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил известному сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Г-н Кустурица предложение российского министра принял.
Режиссер заявил, что предложение возглавить театр Российской Армии является для него большой честью. Эмир Кустурица также сообщил, что в его творческие планы на новом посту входит перенесение сюжетов фильмов в спектакли. Речь идее о таких картинках, как «Летят журавли» и «Жизнь, как чудо», сообщает Znak.com.
Центральный академический театр Российской Армии (Центральный академический театр Советской армии) был основан в феврале 1930 года. Серб Эмир Кустурица имеет две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.