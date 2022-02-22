Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин дал показания против Михаила Ходорковского по делу об убийствах
Бывшего начальника службы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина этапировали из СИЗО «Лефортово» в Москве. Предполагается, что его отправили обратно в колонию для пожизненно-осужденных «Черный Дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области
Бывшего начальника службы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина этапировали из СИЗО «Лефортово» в Москве. Предполагается, что его отправили обратно в колонию для пожизненно-осужденных «Черный Дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области, сообщает «Новая газета».
Источники издания сообщают, что в СИЗО Алексей Пичугин дал показания против бывшего руководства ЮКОСа, а именно, против главы компании Михаила Ходорковского. Новые показания, очевидно, брались для «разоблачающего» фильма НТВ про «кровавую империю Ходорковского».
Напомним, что Пичугин находился в московском изоляторе с июля 2021 года, куда его доставили для участия в следственных действиях по уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Последнего обвиняют в организации нескольких убийств и покушений на убийство.
В «Лефортово» Пичугин отказался от своих адвокатов, с которыми у него было заключено соглашение на протяжении многих лет, а также якобы отказался от встречи с правозащитниками и членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).