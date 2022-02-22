Башкирские пчеловоды провели народный сход против прихода в регион французских инвесторов
В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел
В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел.
Участники акции протеста выступили против сдачу в аренду земли французским инвесторам. «Мы не хотим, чтобы чужие инвесторы топтали наши земли, оскверняли наши поля, загрязняли наши чистые реки своими отходами <…> Мы живы, когда во дворе пчелы», - заявили местные жители.
В ходе народного схода была принята резолюция президенту Владимиру Путину, главе Башкирии Радию Хабирову и прокурору региона Игорю Пантюшину.
Местные пчеловоды также отметили, что не было проведено публичных слушаний по передаче земель иностранцам, власти не предоставили дорожную карту проекта, а решения о передачи земель инвестору закрыты от общественности. Однако наибольшие опасения у местных вызывает тот факт, что привозные пчелы в конечном счете уничтожат бортевую бурзянскую пчелу, которая обитает в Башкирии.
В свою очередь вице-премьер Башкирии Азат Бадранов заявил, что лицам, которым нужно «вывести людей на улицы, совершенно безразлично реальное решение проблем ишимбайских пчеловодов и уж тем более состояние и популяция башкирской пчелы», сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
Отметим, что башкирские пчеловоды выступают против французов Патрика Хоффмана и Антуана Менделовичи, которые планируют организовать промышленное пчеловодство в Башкирии и вложить в это 3,8 млрд рублей. Иностранцы для реализации своих целей зарегистрировали в России компанию «Би Хэппи».
Местные же пчеловоды считают башкирский мед – лучший в мире, а французские пчелы могут скреститься с башкирскими и «все испортить».