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22 февраля 2022, 02:08

Башкирские пчеловоды провели народный сход против прихода в регион французских инвесторов

В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел

Башкирские пчеловоды провели народный сход против прихода в регион французских инвесторов
Фото: Яндекс.Дзен

В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел.

Участники акции протеста выступили против сдачу в аренду земли французским инвесторам. «Мы не хотим, чтобы чужие инвесторы топтали наши земли, оскверняли наши поля, загрязняли наши чистые реки своими отходами <﻿…﻿> Мы живы, когда во дворе пчелы», - заявили местные жители.

В ходе народного схода была принята резолюция президенту Владимиру Путину, главе Башкирии Радию Хабирову и прокурору региона Игорю Пантюшину.

Местные пчеловоды также отметили, что не было проведено публичных слушаний по передаче земель иностранцам, власти не предоставили дорожную карту проекта, а решения о передачи земель инвестору закрыты от общественности. Однако наибольшие опасения у местных вызывает тот факт, что привозные пчелы в конечном счете уничтожат бортевую бурзянскую пчелу, которая обитает в Башкирии.

В свою очередь вице-премьер Башкирии Азат Бадранов заявил, что лицам, которым нужно «вывести людей на улицы, совершенно безразлично реальное решение проблем ишимбайских пчеловодов и уж тем более состояние и популяция башкирской пчелы», сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).

Отметим, что башкирские пчеловоды выступают против французов Патрика Хоффмана и Антуана Менделовичи, которые планируют организовать промышленное пчеловодство в Башкирии и вложить в это 3,8 млрд рублей. Иностранцы для реализации своих целей зарегистрировали в России компанию «Би Хэппи».

Местные же пчеловоды считают башкирский мед – лучший в мире, а французские пчелы могут скреститься с башкирскими и «все испортить».

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