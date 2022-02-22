22 февраля 2022, 01:39
Краснодарскому пенсионеру дали год условно за репост новости «Открытых медиа»
В Краснодаре 63-летнего пенсионера Леонида Малявина приговорили к одному году условно за репост новости «Открытых медиа» в 2019 году. Такое решение принял Первомайский райсуд
Фото: svtv.org
В Краснодаре 63-летнего пенсионера Леонида Малявина приговорили к одному году условно за репост новости «Открытых медиа» в 2019 году. Такое решение принял Первомайский райсуд.
По версии следствия, «Открытые медиа» - это проект организации Open Russia, которую власти признали нежелательной. Пенсионера обвинили в том, что он опубликовал в своем аккаунте в Facebook записи группы «Церковь атеистов» со ссылкой на новость «Открытых медиа», которая называлась «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека», сообщил его адвокат Михаил Беньяш.
Леонида Малявина суд признал виновным в участии в деятельности «нежелательной организации».