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22 февраля 2022, 01:03

Евросоюз ввел санкции против пятерых россиян за организацию выборов в Крыму

Власти Евросоюза 21 февраля ввели персональные санкции против пятерых российских граждан, причастных к организации выборов в Госдуму на территории Крыма, который Запад считает «оккупированной территорией»

Евросоюз ввел санкции против пятерых россиян за организацию выборов в Крыму
Фото: sevastopol.su

Власти Евросоюза 21 февраля ввели персональные санкции против пятерых российских граждан, причастных к организации выборов в Госдуму на территории Крыма, который Запад считает «оккупированной территорией».

Санкции введены в отношении депутатов Госдумы Алексея Черняка, Леонида Бабашова, Татьяны Лобач, а также в отношении председателя и зампреда избирательной комиссии Крыма и Севастополя Нины Фаустовой и Александра Чмыхалова.

В официальном сообщении ЕС говорится, что указанные лица нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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