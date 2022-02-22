22 февраля 2022, 01:03
Евросоюз ввел санкции против пятерых россиян за организацию выборов в Крыму
Власти Евросоюза 21 февраля ввели персональные санкции против пятерых российских граждан, причастных к организации выборов в Госдуму на территории Крыма, который Запад считает «оккупированной территорией»
Фото: sevastopol.su
Власти Евросоюза 21 февраля ввели персональные санкции против пятерых российских граждан, причастных к организации выборов в Госдуму на территории Крыма, который Запад считает «оккупированной территорией».
Санкции введены в отношении депутатов Госдумы Алексея Черняка, Леонида Бабашова, Татьяны Лобач, а также в отношении председателя и зампреда избирательной комиссии Крыма и Севастополя Нины Фаустовой и Александра Чмыхалова.
В официальном сообщении ЕС говорится, что указанные лица нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.