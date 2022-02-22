Свидетель обвинения по делу Навального отказался давать против него показания в суде
«Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством», - заявил свидетель на судебном заседании
Свидетель обвинения по делу о мошенничестве, возбужденному против Алексея Навального, Федор Горожанко отказался в суде давать показания против оппозиционера.
Горожанко заявил, что во время допроса следователь оказывал на него давление и пытался вписать информацию, «которая ему нужна».
«Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством», - заявил свидетель на судебном заседании.
Также Федор Горожанко назвал абсурдными обвинения в адрес Алексея Навального. Он заявил суду, что политик арендовал помещения, нанимал людей, платил зарплаты, выпускал расследования, баллотировался в президенты, написал президентскую программу, открыл сеть штабов а «его обвиняют в том, что он вкусно покушал в ресторане».
Напомним, что по версии следствия, Алексей Навальный якобы похитил пожертвования граждан, которые они перечисляли на антикоррупционные расследования.