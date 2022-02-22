Евродепутаты призвали внести Швейцарию в черный список ЕС, связанный с отмыванием денег
Основная политическая группировка Европарламента - Европейская народная партия – выступила за внесение Швейцарии в черный список Евросоюза, связанный с отмыванием денег
Основная политическая группировка Европарламента - Европейская народная партия – выступила за внесение Швейцарии в черный список Евросоюза, связанный с отмыванием денег.
Депутаты также обратились к Еврокомиссии с предложением провести оценку на предмет, не является ли Швейцария страной с высоким риском соответствующих нарушений, сообщает «Лента.ру».
Заявление евродепутатов связано с расследованием Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанном на утечке документов швейцарского банка Credit Suisse. Журналист выяснили, что среди клиентов финансового учреждения были лица, замешанные в нарушении прав человека, а также предприниматели, находящиеся под санкциями. Расследователи уличили банк в сокрытии счетов коррупционеров со всего мира.
Депутаты Европейской народной партии заявили, что данное расследование указывает на серьезные упущения швейцарских банков в сфере предотвращения отмывания денег.