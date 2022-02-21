Владимир Путин примет решение о признании ДНР и ЛНР сегодня. Фондовый рынок ответил резким падением
Главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину от имени своего народа с просьбой признать независимость республик
Главы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.
Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что «от имени всего народа» просят признать республики как независимые, демократические, правовые и социальные государства. Также руководители ДНР и ЛНР попросили у России военной помощи в связи с обострением ситуации.
Г-н Пасечник также подчеркнул, что признание ЛНР и ДНР независимыми государствами позволит предотвратить гибель людей.
За признание республик Донбасса независимыми государствами, а не частью Украины, также выступают депутаты Госдумы, Совет Федерации, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и министры силового блока.
Президент Владимир Путин в свою очередь заявил на экстренном заседании Совбеза по вопросу ситуации на Донбассе, что примет решение о признании или непризнании ЛНР и ДНР сегодня. На этом трансляция с заседания прервалась.
На этом фоне фондовые рынки России продолжили свое падение. Индекс Московской биржи упал уже на 12%. Индекс биржи упал ниже 3100 пунктов — это самая низкая котировка с ноября 2020 года. Доллар стоит уже 79 рублей, а евро преодолел отметку в 90 рублей.