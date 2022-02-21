21 февраля 2022, 17:16
Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение стоимости коммуналки
В законопроекте либерал-демократов говорится об установлении моратория с 1 июля по 31 декабря 2022 года на повышение коммунальных тарифов. Эта мера должна облегчить для россиян «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения коронавируса
Фото: ruzray.ru
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги.
В законопроекте либерал-демократов говорится об установлении моратория с 1 июля по 31 декабря 2022 года на повышение коммунальных тарифов. Эта мера должна облегчить для россиян «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения коронавируса.
Автор инициативы отметили, что вызванный пандемией COVID-19 кризис привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов граждан. При этом коммунальные услуги дорожают каждый год. Кроме того, россияне вынуждены нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов из-за того, что они дольше находятся дома.