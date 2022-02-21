Меню
Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
21 февраля 2022, 16:16

Авиакомпания «Аэрофлот» потратит на рекламу в «Яндексе» 359 млн рублей

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» потратит 359 млн рублей на оказание услуг по размещению рекламных материалов на главной странице, в видеосети «Яндекса»

Авиакомпания «Аэрофлот» потратит на рекламу в «Яндексе» 359 млн рублей
Фото: инвест.рф

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» потратит 359 млн рублей на оказание услуг по размещению рекламных материалов на главной странице, в видеосети «Яндекса».

Также в стоимость госконтракта входит реализация медийных кампаний «Аэрофлота» в сервисе «Яндекс. Директ».

По условиям тендера, рекламная кампания в «Яндексе» должна быть акцентирована в основном на интернет-пользователей из Москвы, Московской области и Санкт Петербурга.

По данным телеграм-канала «Арбитр», в 2021 году государственная авиакомпания потратила на подобную рекламу 169 млн рублей.

Материалы по теме
Европейские авиакомпании приостанавливают полеты в Украину из-за обострения обстановки
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям отказаться от полетов над Украиной
Сейчас на главной
Индекс Московской биржи обвалился на фоне обострения ситуации в Донбассе
фондовый рынок
Индекс Московской биржи обвалился на фоне обострения ситуации в Донбассе
Индекс Московской биржи в понедельник, 21 февраля, обвалился на 8,3% до 3125 пунктов на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Индекс биржи РТС упал на 9,29% и опустился до 1262 пункта
Россияне признали Челябинск городом с самыми брутальными мужчинами
рейтинг городов
Россияне признали Челябинск городом с самыми брутальными мужчинами
В топ-10 российских городов с самыми брутальными мужчинами также вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск
Авторская колонка
Мне надоело быть спонсором
Каждый раз, когда Кадырова спрашивали, откуда он берёт деньги на дворцы, скакунов и дорогие авто, он, хитро сощурившись, отвечал: Аллах даёт! А тут на днях сам же Рамзан Ахматович, наконец-то, разъяснил, кто у него выступает под псевдонимом Аллах. Оказывается, это Россия, Москва
Авдерин Валерий
В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии коронавируса после волны «омикрона»
коронавирус
В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии коронавируса после волны «омикрона»
Пандемия коронавируса может завершиться до конца 2022 года. Такой прогноз озвучила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
«О нападении Украины может говорить, конечно, только дебил»
война на украине
«О нападении Украины может говорить, конечно, только дебил»
Авторы обращения заявили, что война с Украиной в первую очередь навредит обычным людям, а не заинтересованным в ней политикам. «О нападении Украины может говорить, конечно, только дебил», - отметил Евгений Ройзман
В России заработала система получения QR-кодов по результатам теста на антитела
QR-коды
В России заработала система получения QR-кодов по результатам теста на антитела
Напомним, что ранее россияне могли оформить ковид-сертификаты только после вакцинации или после перенесенного коронавируса, если пациент обращался к медикам
Бизнес
OCCRP уличил швейцарский банк Suisse Secrets в сокрытии счетов коррупционеров
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран опубликовал расследование о сокрытии швейцарским банком Credit Suisse счетов коррупционеров со всего мира
Европейские авиакомпании приостанавливают полеты в Украину из-за обострения обстановки
авиакомпании
Европейские авиакомпании приостанавливают полеты в Украину из-за обострения обстановки
Полеты в украинские города до конца февраля приостановили немецкая Lufthansa, австрийская Austrian Airlines и швейцарская Swiss International Air
Сборная России обновила свой рекорд по количеству олимпийских медалей
Олимпиада-2022
Сборная России обновила свой рекорд по количеству олимпийских медалей
Последними общую копилку национальной сборной пополнили хоккеисты, которые завоевали серебряные медали. В финальном ледовом поединке наша команда уступила сборной Финляндии со счетом 1:2
Глава Роспотребнадзора попросила не размещать беженцев на популярных курортах
беженцы
Глава Роспотребнадзора попросила не размещать беженцев на популярных курортах
Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к главе МЧС РФ Александру Чуприяну с просьбой не размещать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Краснодарском крае и Ставропольском крае
Сборная России по хоккею проиграла в финале олимпийского турнира
Олимпиада-2022
Сборная России по хоккею проиграла в финале олимпийского турнира
Единственный гол в составе сборной России забил нападающий Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьернинен, который забил решающую шайбу в третьем периоде
Лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022
Лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на 30 километров на Олимпийских играх в Пекине. Дистанцию наш спортсмен преодолел на один час 11 минут 32,7 секунды
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса
война на донбассе
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с учетом тенденции в росту количества граждан, которые пересекают границу, было принято решение ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация»
Был бы повод…
война на украине
Был бы повод…
Президент России Владимир Путин в связи с проведением эвакуации жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик на территорию соседней Ростовской области распорядился выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей
Власти Подмосковья снесут «Снежком» ради строительства очередных высоток
снежком
Власти Подмосковья снесут «Снежком» ради строительства очередных высоток
Власти Московской области хотят снести всесезонный закрытый горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске ради строительство очередных многоэтажек
От перемены веса и размера стоимость товара не меняется
товары
От перемены веса и размера стоимость товара не меняется
Представитель одного из ретейлеров рассказал «Коммерсанту», что компания Nestle ввела в ассортимент шоколад марки «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе сократила с 95 грамм до 85 в упаковке
МОК обсудит минимальный возраст спортсменов из-за ситуации с Камилой Валиевой
МОК
МОК обсудит минимальный возраст спортсменов из-за ситуации с Камилой Валиевой
Международный олимпийский комитет намерен поднять вопрос об участии в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях несовершеннолетних спортсменов
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
авиакомпании
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
Пилот пассажирского самолета написал в небе слово «расслабьтесь» («Relax») траекторией полета, когда находился вблизи границы с Украиной