21 февраля 2022, 16:16
Авиакомпания «Аэрофлот» потратит на рекламу в «Яндексе» 359 млн рублей
Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» потратит 359 млн рублей на оказание услуг по размещению рекламных материалов на главной странице, в видеосети «Яндекса»
Фото: инвест.рф
Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» потратит 359 млн рублей на оказание услуг по размещению рекламных материалов на главной странице, в видеосети «Яндекса».
Также в стоимость госконтракта входит реализация медийных кампаний «Аэрофлота» в сервисе «Яндекс. Директ».
По условиям тендера, рекламная кампания в «Яндексе» должна быть акцентирована в основном на интернет-пользователей из Москвы, Московской области и Санкт Петербурга.
По данным телеграм-канала «Арбитр», в 2021 году государственная авиакомпания потратила на подобную рекламу 169 млн рублей.