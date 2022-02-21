21 февраля 2022, 15:30
Индекс Московской биржи обвалился на фоне обострения ситуации в Донбассе
Индекс Московской биржи в понедельник, 21 февраля, обвалился на 8,3% до 3125 пунктов на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Индекс биржи РТС упал на 9,29% и опустился до 1262 пункта
Фото: Яндекс.Дзен
Индекс Московской биржи в понедельник, 21 февраля, обвалился на 8,3% до 3125 пунктов на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе.
Индекс Мосбиржи впервые опустился ниже 3200 пунктов с 24 января 2022 года. Причем открывались торги в понедельник на уровне 3368 пунктов.
Индекс биржи РТС упал на 9,29% и опустился до 1262 пункта.
Курс европейской валюты по отношению к российской валюте вырос до 88,7 рубля (+1,34%). Доллар сейчас торгуется на отметке 78,19 рубля (+1,15%).
В российских банках курс евро составляет почти 90 рублей, а курс доллара – 80 рублей.