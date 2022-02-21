Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют в России
Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании рынка криптовалют. Этот документ был предложен ведомством в качестве альтернативы предложению Центробанка РФ о полном запрете виртуальных валют и операций с ними
Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства законопроект о регулировании рынка криптовалют. Этот документ был предложен ведомством в качестве альтернативы предложению Центробанка РФ о полном запрете виртуальных валют и операций с ними.
Законопроект Минфина запрещает использовать криптовалюты как средство платежа в России (такой запрет в России уже действует), но разрешает использовать их как инструмент для инвестиций.
Также ведомство Антона Силуанова предлагает разрешить проведение операций с криптовалютами только при условии идентификации клиента; создать специальный реестр криптобирж и обменников; информировать граждан о рисках инвестиций в криптовалюты, а инвесторов тестировать для отнесения к квалифицированным или неквалифицированным. Квалифицированные инвесторы смогут вкладывать 600 тысяч рублей в год, а те, кто не прошел тест ― 50 тысяч рублей, сообщает Znak.com.