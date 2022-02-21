21 февраля 2022, 14:48
В Белгородской области на трассе появился памятник «проститутке из 90-х»
В Белгородской области на трассе установили памятник «проститутке Олечке из 90-ых». Монумент появился на дороге между Белгородом и Майским. Работник местного автосервиса по имени Сергей рассказал, что скульптуру создал его сосед-кузнец.
Фото: newizv.ru
В Белгородской области на трассе установили памятник «проститутке Олечке из 90-ых». Монумент появился на дороге между Белгородом и Майским.
Работник местного автосервиса по имени Сергей рассказал изданию «Подъем», что скульптуру создал его сосед-кузнец. «Сделал он ее еще, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он ее сам назвал – Олечка», – рассказал работник автосервиса.
Автор памятника «проститутке Олечке» заявил, что таким образом решил «взбудоражить чопорную общественность», создав работу с «отсылкой в прошлое».
Простоял памятник на трассе недолго - на следующий день власти потребовали его демонтировать.