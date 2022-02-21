21 февраля 2022, 14:33
Россияне признали Челябинск городом с самыми брутальными мужчинами
В топ-10 российских городов с самыми брутальными мужчинами также вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск
Фото: pl.pinterest.com
Челябинск стал самым «брутальным» городом России по итогам опроса, проведенного сервисом TVIL.RU ко Дню защитника Отечества. За челябинских мужчин проголосовали 20% участников опроса.
На втором месте в рейтинге «брутальности» оказался Севастополь (14%), а замыкает тройку лидеров – Норильск (12,5%).
В топ-10 российских городов с самыми брутальными мужчинами также вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и Новосибирск.