Принять беженцев из ДНР и ЛНР готовы 43 региона. Мэр Москвы пока молчит
Мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия») до сих пор не заявил о готовности города принять часть беженцев из непризнанных республик ДНР и ЛНР, хотя эвакуация населения началась еще 18 февраля
Мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия») до сих пор не заявил о готовности города принять часть беженцев из непризнанных республик ДНР и ЛНР, хотя эвакуация населения началась еще 18 февраля.
На официальных страницах московского правительства, в блоге и аккаунтах в соцсетях Сергея Собянина нет ни одного сообщения по теме обострения обстановки на Донбассе и эвакуации людей в Россию.
Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова также не делает никаких заявлених о готовности принять беженцев в Москве.
Вместо Сергея Собянина готовность принять беженцев из Донбасса выразил глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Он сообщил порталу Znak.com, что столичные отели в случае необходимости готовы принять жителей ДНР и ЛНР, тем более что сейчас заполняемость гостиниц очень низкая.
«От беженцев, конечно, денег просить не будем. А вот если город или правительство [страны] поможет, то это будет подспорьем», - отметил отельер. В мэрии заявление представителя гостиничного бизнеса пока не прокомментировали.
Меду тем, о готовности принять беженцев заявили власти уже 43 российских регионов. Там уже подготовлено около 400 пунктов временного размещения, рассчитанных на 42 тысячи человек. При этом регионы, в которые беженцы из Донбасса уже прибывают, вводят режим чрезвычайной ситуации.