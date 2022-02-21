Госдума забраковала законопроект Людмилы Нарусовой о наказании за пытки заключенных
Профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству вернул члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой подготовленный ею законопроект об ужесточении наказания за пытки задержанных и заключенных
Профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству вернул члену Совета Федерации Людмиле Нарусовой подготовленный ею законопроект об ужесточении наказания за пытки задержанных и заключенных.
Формальной причиной, по которой был забракован законопроект сенатора, стало отсутствие отзывов правительства и Верховного суда, сообщает ТАСС.
Людмила Нарусова внесла законопроект об ужесточении наказания за пытки в СИЗО и колониях 14 февраля. Сенатор предложила выделить пытки в самостоятельный состав преступления и ввести максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, этот законопроект запрещает использовать показания, данные под пытками.
При этом депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пытках, который был внесен представителями «Единой России» Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.
Этот документ вводит наказание за пытки в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет, определяет понятие пыток, но не выделяет их в отдельную статью Уголовного кодекса. Правозащитники раскритиковали этот законопроект, отметив, что он не приведет к искоренению пыток в СИЗО и колониях.