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21 февраля 2022, 12:55

Около миллиона жителей ДНР и ЛНР подали заявления на получение российского гражданства

Почти 950 тысяч жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на получение паспорта гражданина России. Об этом сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий

Около миллиона жителей ДНР и ЛНР подали заявления на получение российского гражданства
Фото: родина-моя.рф

Почти 950 тысяч жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на получение паспорта гражданина России. Об этом сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Всего в ДНР и ЛНР проживают примерно 3,5 млн человек.

Парламентарий отметил, что по состоянию на середину февраля в ДНР и ЛНР проживали 776 тысяч российских граждан. Еще 170 тысяч человек в настоящее время проходят процедуру оформления гражданства.

Напомним, что с 2019 года жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого им не нужно сначала получать вид на жительство и проживать в России на протяжении 5 лет, как другим соискателям гражданства.

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