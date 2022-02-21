В Москве подросток погиб от удара тока. Он принимал ванну вместе со смартфоном
В Москве 16-летний подросток погиб в результате удара током, когда принимал ванну со смартфоном в руках. Трагический инцидент произошел в Олимпийской деревне
Фото: Якутия.Инфо
В Москве 16-летний подросток погиб в результате удара током, когда принимал ванну со смартфоном в руках. Трагический инцидент произошел в Олимпийской деревне.
Юноша принимал ванну вместе с телефонов, который в это время находился на зарядке, и уронил его в воду. В результате удара током подросток получил несовместимую с жизнью травму.
«Московский комсомолец» уточняет, что мальчик проживал в квартире с отцом и его другом, а школу не посещал.