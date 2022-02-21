21 февраля 2022, 12:36
В России вывили более 152 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 152 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано на сегодняшний день 8 835 человек. В федеральном оперштабе по борьбе с вирусом также сообщают о кончине 735 человек в результате осложнений
Фото: Петербургский дневник
В России за минувшие сутки выявили 152 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано на сегодняшний день 8 835 человек.
В федеральном оперштабе по борьбе с вирусом также сообщают о кончине 735 человек в результате осложнений.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 4997 новых случаев заражения, в Петербурге – 9043, в Московской области – 2906. В Новосибирской области, Воронежской области, Красноярском крае и Пермском крае выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения, то есть больше чем в Москве.