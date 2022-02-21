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21 февраля 2022, 11:51

США заподозрили Россию в составлении списков украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагерь

Накануне США проинформировали ООН о поступившей к ним информации о составлении списков украинцев, которые будут ликвидированы или отправлены в лагеря после вторжения российских войск в Украину

США заподозрили Россию в составлении списков украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагерь
Фото: mk.ru

Власти США заявляют о наличии у России списков украинских граждан, «подлежащих убийству или отправке в лагеря» после военной оккупации.

The Insider (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на The Washington Post сообщает, что накануне США проинформировали ООН о поступившей к ним информации о составлении списков украинцев, которые будут ликвидированы или отправлены в лагеря после вторжения российских войск в Украину.

Вашингтон утверждает, что Россия планирует пытки, «насильственные исчезновения» и «широкомасштабные человеческие страдания» на территории Украины.

«Эти действия, которые при прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, необоснованные задержания и применение пыток, вероятно, будут направлены против тех, кто выступает против действий России», - считают американские власти.

Так, жертвами российских военных станут находящиеся в Украине российские и белорусские диссиденты, журналисты, активисты, борьбы с коррупцией, а также «уязвимые группы населения, такие как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+».

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