21 февраля 2022, 11:44
Власти США запретят обработку транзакций российских банков в случае вторжения РФ на Украину
Администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против России, который вводит запрет для американских банков обрабатывать транзакции крупных банков из РФ
Фото: Яндекс.Карты
Администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против России, который вводит запрет для американских банков обрабатывать транзакции крупных банков из РФ.
Эти санкции планируется ввести только в случае полномасштабного вторжения российской армии на Украину. При этом они должны будут нанести серьезный ущерб экономике России.
Кроме того, власти США рассматривают вариант с включением нескольких российских физических и юридических лиц в черный список (SDN-лист), что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Штатов и заморозит их активы в США, сообщает РБК.
Санкции точно будут введены против российских банков ВТБ, Сбербанка, ВЭБа и Газпромбанка.