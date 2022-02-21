21 февраля 2022, 11:38
В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии коронавируса после волны «омикрона»
Пандемия коронавируса может завершиться до конца 2022 года. Такой прогноз озвучила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Фото: РБК
Пандемия коронавируса может завершиться до конца 2022 года. Такой прогноз озвучила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В беседе с ТАСС представитель ВОЗ заявила, что об окончании пандемии коронавируса может свидетельствовать факт отсутствия новых вспышек заражений после пятой волны заболеваемости, вызванной штаммом «омикрон».
«Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году», - заявила г-жа Вуйнович. Одновременно с этим она добавила, что конец пандемии – это когда нет больших всплесков заражений, но и не значит, что коронавирус полностью ушел.