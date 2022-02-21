Российские политики и деятели искусства выступили против войны в Украине
Авторы обращения заявили, что война с Украиной в первую очередь навредит обычным людям, а не заинтересованным в ней политикам. «О нападении Украины может говорить, конечно, только дебил», - отметил Евгений Ройзман
Российские политики и деятели искусства записали видеообращение, в котором высказались против войны на Украине. В записи обращения приняли участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Андрей Лошак, актриса и режиссер Юлия Ауг, художник Дмитрий Крымов, актриса Татьяна Лазарева, а также актер и режиссер Александр Молочников. Запись опубликована на сайте телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом).
Авторы обращения заявили, что война с Украиной в первую очередь навредит обычным людям, а не заинтересованным в ней политикам. «О нападении Украины может говорить, конечно, только дебил», - отметил Евгений Ройзман.
Политик заявил, что украинцы – это наши браться и родственники, а последствия войны нельзя будет исправить и за десятилетия. «Вся страна должна выходить на улицу, если страна готова как-то сопротивляться, этого не видно, настроения этого нет. Но мириться с этим и соглашаться с этим нельзя», - добавил Ройзман.
По поводу тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, которые приезжают в Россию, Евгений Ройзман заявил, что в реальности эти люди нужны Кремлю только для того, чтобы «пропаганда показала картинку».
«Для них [властей] люди — это массы, которых можно перемещать туда-сюда. Все это какая-то большая игра, схемы в администрации президента нарисовали, и вот играются в эти солдатики. Там нет лиц, имен, судеб — они не видят за этим людей. Остановить все это может только психиатр, но кто же его допустит до пациента», - заявил в свою очередь Андрей Лошак.
Татьяна Лазарева выразила уверенность в том, что простые россияне никакой войны не хотят. «Мне очень жаль простых людей, которые являются заложниками [этой ситуации]. Вот за это не прощу», — добавила телеведущая.
Актриса Юлия Ауг со своей стороны добавила, что война «не нужна людям, а нужна политикам».