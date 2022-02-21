В Россию из ДНР и ЛНР прибыло уже более 60 тысяч человек. Несколько регионов ввели режим ЧС
Власти Пензенской области ввели режим ЧС с 21 февраля в связи с тем, что регион решил принять у себя беженцев из Донбасса. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил о готовности оказать помощь 700 жителям ДНР и ЛНР
Еще один российский регион ввел режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Власти Пензенской области ввели режим ЧС с 21 февраля в связи с тем, что регион решил принять у себя беженцев из Донбасса. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил о готовности оказать помощь 700 жителям ДНР и ЛНР.
Режим ЧС из-за беженцев ранее был введен в Ростовской, Курской и Воронежской областях, а в Рязанской области ввели режим повышенной готовности.
Режим ЧС предполагает ограничение доступа людей и транспортных средств в зону ЧС, а также разрешает властям приостанавливать деятельность организаций в зоне ЧС и вводить «иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создавать необходимые условия для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия».
Согласно последним данным, в Россию из Донбасса прибыло уже более 60 тысяч беженцев. Всем им президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей.