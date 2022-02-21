21 февраля 2022, 07:56
ЕК пообещала отрезать Россию от мировых финансовых рынков в случае вторжения в Украину
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить на вторжение в Украину «самым мощным рычагом». Чиновница заявила, что после этого Россия будет отрезана от мировых финансовых рынков
Фото: rt.com
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить на вторжение в Украину «самым мощным рычагом». Чиновница заявила, что после этого Россия будет отрезана от мировых финансовых рынков.
«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России», - заявила Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит «КоммерсантЪ».
В ЕК заявили, что Россия не сможет закупать товары, необходимые ей для модернизации и диверсификации экономики.
Санкции, которые будут введены против России в случае вторжения на территорию Украины, затронут сферы энергетики и сектора высоких технологий.