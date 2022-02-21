21 февраля 2022, 07:47
В России заработала система получения QR-кодов по результатам теста на антитела
Напомним, что ранее россияне могли оформить ковид-сертификаты только после вакцинации или после перенесенного коронавируса, если пациент обращался к медикам
Фото: u-f.ru
В России с 21 февраля вступило в силу правило, согласно которому теперь можно получить QR-код по результатам теста на наличие антител к коронавирусу.
Напомним, что ранее россияне могли оформить ковид-сертификаты только после вакцинации или после перенесенного коронавируса, если пациент обращался к медикам.
Теперь власти решили предоставить возможность «неофициально» переболевшим коронавирусом гражданам оформить QR-код.
В Минздраве пояснили, что ковид-сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на портале «Госуслуги». Количество антител при этом роли не играет. Главное - это сам факт их наличия.