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Общество
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21 февраля 2022, 07:29

Видеозапись с бомбой на пути следования автобуса с беженцами была сделана в 2019 году

Видеоролик о взрывном устройстве в районе города Краснодона под мостом, по которому следовал автобус с беженцами из ДНР и ЛНР, был записан в июне 2019 года

Видеозапись с бомбой на пути следования автобуса с беженцами была сделана в 2019 году
Фото: pogovorim.by

Видеоролик о взрывном устройстве в районе города Краснодона под мостом, по которому следовал автобус с беженцами из ДНР и ЛНР, был записан в июне 2019 года. Об этом сообщает портал Znak.com со ссылкой на сервис по проверке метаданных Metadata2go. 

Запись об обнаружении бомбы на пути следования автобуса с беженцами из Донбасса опубликовало на своем сайте Министерство государственной безопасности Луганской народной республики. Местные власти заявили, что под мостом находился брошенный автомобиль, начиненный взрывчаткой и оснащенный радиоуправляемым зарядом. Общая ее мощность составила 200 кг в тротиловом эквиваленте.

В Мингосбезопасности ЛНР сообщили, что автомобиль был уничтожен путем подрыва накладного заряда.

После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 метров. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества».

Ранее СМИ сообщили, что обращение руководства ЛНР и ДНР о массовой эвакуации населения республик в связи с возобновлением обстрелов со стороны украинской армии было записано за два дня до начала самой эвакуации. Об этом также свидетельствуют метаданные.

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