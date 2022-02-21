21 февраля 2022, 02:40
Власти Израиля разрешат въезд в страну непривитым туристам
Власти Израиля с 1 марта 2022 года разрешат въезд в страну непривитым туристам. Премьер-министр страны Нафтали Беннет сообщил, что такое решение обусловлено снижением заболеваемости коронавирусом
Фото: РЕН ТВ
Власти Израиля с 1 марта 2022 года разрешат въезд в страну непривитым туристам. Премьер-министр страны Нафтали Беннет сообщил, что такое решение обусловлено снижением заболеваемости коронавирусом.
Непривитые туристы смогут приехать в Израиль при условии сдачи двух отрицательных ПЦР-тестов. Один тест нужно сдать до вылета, а второй - после прилета, сообщает РБК.
Кроме того, с 1 марта в Израиле отменяются COVID-паспорта для посещения общественных мест, которые могут оформить вакцинированные и переболевшие коронавирусом граждане.