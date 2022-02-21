OCCRP уличил швейцарский банк Suisse Secrets в сокрытии счетов коррупционеров
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран опубликовал расследование о сокрытии швейцарским банком Credit Suisse счетов коррупционеров со всего мира
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран опубликовал расследование Suisse Secrets («Секреты Credit Suisse») о сокрытии швейцарским банком Credit Suisse счетов коррупционеров со всего мира.
В OCCRP сообщили, что больше года назад анонимный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung данные о клиентах Suisse Secrets. Источник назвал «аморальными» швейцарские законы о банковской секретности и сообщил, что с их помощью банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов.
Расследователи для проверки данных несколько месяцев общались с экспертами и сверяли информацию с другими источниками, включая документы компаний, официальные финансовые бюллетени, судебные архивы и уголовные дела.
В базе указана информация о 18 тысячах банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 млрд долларов.
Российские политики и другие «политически значимые лица», проживающие в РФ, в базе не упоминаются, но зато там есть сведения о родственниках действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и бывшего главы страны Нурсултана Назарбаева.
Старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 млрд рублей по курсу на 2012 год. Вторая его дочь Динара и ее супруг в этот же период держали на счетах швейцарского банка на 164 млрд рублей.
Клиентом Suisse Secrets был также сын Токаева Тимур и его мать Надежда. Они с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором хранилось 165 млн рублей. Сестра действующего президента Казахстана Карлыга Избастина с 2010 по 2012 годы хранила на счете суммы в разных валютах на 223 млн рублей.
Среди клиентов банка журналисты также обнаружили бывшего президента Армении Армена Саркисяна, мэра Баку Эльдара Азизова, а также ряд сотрудников спецслужб Узбекистана.
В Credit Suisse заявили, что расследование OCCRP является «намеренной дискредитацией банка и швейцарской финансовой системы».