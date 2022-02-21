21 февраля 2022, 01:37
Посольство США рекомендовало американцам уехать из России из-за угрозы терактов
Дипломаты ссылаются на сообщения в СМИ, в которых говорится об угрозе террористических актов в торговых центрах, в метрополитене и других общественных местах
Фото: РИА Новости
Посольство США в Москве предупредило своих граждан, которые находятся в настоящее время в России, о высокой вероятности терактов.
Дипломаты ссылаются на сообщения в СМИ, в которых говорится об угрозе террористических актов в торговых центрах, в метрополитене и других общественных местах. Теракты могут быть осуществлены в Москве, Санкт-Петербурге, а также на границе России и Украины.
Посольство рекомендует американцам избегать скопления людей, быть бдительными в популярных у туристов местах и на всякий случай подготовить план самостоятельной эвакуации из России без помощи властей США.