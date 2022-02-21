21 февраля 2022, 01:04
Еще одна дочь Рамзана Кадырова получила государственную должность
19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат получила должность заместителя руководителя секретариата своего отца. Дочь Кадырова будет курировать работу реабилитационных центров
Фото: news.obozrevatel.com
19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат получила должность заместителя руководителя секретариата своего отца.
По данным портала «Грозный Информ», дочь Кадырова будет курировать работу реабилитационных центров.
Напомним, что другая дочь Рамзана Кадырова Айшат в 23 года стала министром культуры республики. 21-летняя дочь главы Чечни Хадижат руководит департаментом дошкольного образования Грозного.
Другие родственники Рамзана Кадырова также занимают различные государственные должности в Чечне. По данным «Русской службы Би-би-си», 30% чиновников в республике - это родственники Кадырова.