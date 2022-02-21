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21 февраля 2022, 00:03

В Подмосковье водолазы нашли тело экс-замминистра, пропавшего 6 февраля

В Одинцовском районе Московской области нашли тело бывшего заместителя министра юстиции региона Владимира Ялунина, который пропал еще в начале февраля. Версия о том, что экс-чиновник провалился под лед подтвердилась

В Подмосковье водолазы нашли тело экс-замминистра, пропавшего 6 февраля
Фото: smotrim.ru

В Одинцовском районе Московской области нашли тело бывшего заместителя министра юстиции региона Владимира Ялунина, который пропал еще в начале февраля. Версия о том, что экс-чиновник провалился под лед подтвердилась.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что тело Ялунина водолазы обнаружили  в 200 метрах от места, где он предположительно провалился под лед.

Бывший замминистра юстиции без вести пропал 6 февраля. Сотрудники правоохранительных органов в тот же день обнаружили квадроцикл Ялунина.

По данным полиции, бывший чиновник выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино без телефона. На связь он так и не вышел. Обнаруженные следы квадроцикла заканчивались в 10 метрах от берега Москвы-реки.

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