В Подмосковье водолазы нашли тело экс-замминистра, пропавшего 6 февраля
В Одинцовском районе Московской области нашли тело бывшего заместителя министра юстиции региона Владимира Ялунина, который пропал еще в начале февраля. Версия о том, что экс-чиновник провалился под лед подтвердилась
В Одинцовском районе Московской области нашли тело бывшего заместителя министра юстиции региона Владимира Ялунина, который пропал еще в начале февраля. Версия о том, что экс-чиновник провалился под лед подтвердилась.
«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что тело Ялунина водолазы обнаружили в 200 метрах от места, где он предположительно провалился под лед.
Бывший замминистра юстиции без вести пропал 6 февраля. Сотрудники правоохранительных органов в тот же день обнаружили квадроцикл Ялунина.
По данным полиции, бывший чиновник выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино без телефона. На связь он так и не вышел. Обнаруженные следы квадроцикла заканчивались в 10 метрах от берега Москвы-реки.