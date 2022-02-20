20 февраля 2022, 16:42
Сборная России обновила свой рекорд по количеству олимпийских медалей
Последними общую копилку национальной сборной пополнили хоккеисты, которые завоевали серебряные медали. В финальном ледовом поединке наша команда уступила сборной Финляндии со счетом 1:2
Фото: YouTube
Сборная России по итогам Олимпиады в Пекине обновила собственный медальный рекорд зимних Игр, завоевав 32 награды.
Последними общую копилку национальной сборной пополнили хоккеисты, которые завоевали серебряные медали. В финальном ледовом поединке наша команда уступила сборной Финляндии со счетом 1:2.
В копилке олимпийской сборной России, которая из-за обвинений в государственной поддержке допинга выступала под нейтральным флагом, 32 награда: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
Предыдущий рекорд по количеству медалей был установлен на зимних Играх в Сочи, после которых российских атлетов и обвинили в применении запрещенных препаратов.
Напомним, что Олимпийские игры 2022 года завершились сегодня, 20 февраля.
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