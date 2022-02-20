Глава Роспотребнадзора попросила не размещать беженцев на популярных курортах
Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к главе МЧС РФ Александру Чуприяну с просьбой не размещать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Краснодарском крае и Ставропольском крае
Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к главе МЧС РФ Александру Чуприяну с просьбой не размещать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Краснодарском крае и Ставропольском крае.
Глава Роспотребнадзора объяснила свою просьбу тем, что скоро в указанных регионах скоро начнется сезон отпусков, поэтому их нужно не вовлекать в эту систему.
В свою очередь врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что не менее 26 регионов России согласились принять жителей Донбасса, которых эвакуируют из-за начала военных действий.
В настоящее время в Ростовской области размещены 6,5 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, в том числе 2,7 тысячи детей. Работают 98 пунктов временного приема переселенцев в 32 городах и районах, сообщает Znak.com со ссылкой на администрацию региона.
Также сообщается, что в Воронежской и Волгоградской областях введен режим повышенной готовности в связи с приемом беженцев.