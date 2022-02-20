Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе онлайн-сервисов
Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы начались в ночь на воскресенье, 20 февраля. В это время было зафиксировано более тысячи жалоб на сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка
Клиенты Сбербанка из разных регионов России пожаловались на сбои в работе онлайн-сервисов.
Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы начались в ночь на воскресенье, 20 февраля. В это время было зафиксировано более тысячи жалоб на сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка.
Больше половины клиентов сообщают о неполадках в онлайн-банкинге, другая половина жалуется на проблемы с переводом денег, а 18% клиентов сообщили, что не могут войти в приложение Сбербанка.
Позже в пресс-службу Сбербанка подтвердили проблемы в работе онлайн-сервисов. В банке заверили, что технические проблемы наблюдались в течение непродолжительного времени.
В Сбербанке заверили, что проблема была оперативно разрешена, а на клиентах банка она практически не отразилась, так как произошла в ночь на выходной день.