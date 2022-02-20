Сборная России по хоккею проиграла в финале олимпийского турнира
Единственный гол в составе сборной России забил нападающий Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьернинен, который забил решающую шайбу в третьем периоде
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в финале олимпийского турнира. Матч за золото закончился со счетом 1:2.
Единственный гол в составе сборной России забил нападающий Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьернинен, который забил решающую шайбу в третьем периоде.
Финские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами, а россияне завоевали серебро.
Капитан сборной России Вадим Шипачев после поражения от финнов заявил порталу «Чемпионат.com», что финальный матч не оправдал его надежд. «В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону», — заявил хоккеист.
Главный тренер сборной Алексей Жамнов в интервью Sport24 сообщил, что «в принципе команда билась до конца», но «что-то не получилось».