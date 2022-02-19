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19 февраля 2022, 11:32

Лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на 30 километров на Олимпийских играх в Пекине. Дистанцию наш спортсмен преодолел на один час 11 минут 32,7 секунды

Лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов выиграл «королевскую гонку» на 30 километров на Олимпийских играх в Пекине. Дистанцию наш спортсмен преодолел на один час 11 минут 32,7 секунды. Большунов стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2022.

Вторым стал еще один российский лыжник Иван Якимушкин. Бронзу завоевал норвежец Симен Крюгер.

Россиянин Артем Мальцев немного не дотянул до медали и пришел четвертым. Денис Спицов пришел к финишу шестым.

Отметим, что мужской лыжный марафон сократили с традиционных 50 километров до 30 из-за сильного ветра и мороза.

Теги: олимпиада-2022
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