19 февраля 2022, 11:05
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с учетом тенденции в росту количества граждан, которые пересекают границу, было принято решение ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация»
Фото: РИА Новости
Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного роста числа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что с учетом тенденции в росту количества граждан, которые пересекают границу, было принято решение ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация», сообщает «Интерфакс».
В настоящее время в пунктах временного размещения, развернутых в Ростовской области, находятся 1692 человека из Донбасса, из них 737 детей.
Агентство ТАСС сообщает, что федеральный центр уже перечислил Ростовской области 5 млрд рублей на выплаты беженцам. Ранее президент Владимир Путин пообещал выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.