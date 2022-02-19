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19 февраля 2022, 00:22

США назвали эвакуацию жителей ДНР и ЛНР предлогом для начала войны России против Украины

Президент России Владимир Путин в связи с проведением эвакуации жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик на территорию соседней Ростовской области распорядился выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей

США назвали эвакуацию жителей ДНР и ЛНР предлогом для начала войны России против Украины
Фото: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в связи с проведением эвакуации жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик на территорию соседней Ростовской области распорядился выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

Глава государства заверил губернатора Ростовской области Василия Голубева, что федеральный центр поможет региону справиться с наплывом беженцев из Донбасса.

Руководству МЧС России было поручено создать условия для размещения беженцев, а также обеспечить их жильем, питанием и медицинской помощью.

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в соседние регионы России из-за того, что национальная армия Украины начала обстрелы, в том числе из минометов, что запрещено Минскими соглашениями.

Руководство непризнанных республик планирует эвакуировать в Россию до нескольких сотен тысяч человек, в первую очередь детей и женщин.

Власти США расценили эвакуацию гражданского населения из ЛНР и ДНР, а также пятничные взрывы в Донецке (была взорвана машина начальника народной милиции Дениса Синенкова) как предлог для военной операции России против Украины, сообщает РИА Новости.

В свою очередь журналист Арик Толлер из Bellingcat обратил внимание на то, что видеообращения главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника об эвакуации населения в связи с угрозой со стороны Киева были записаны 16 февраля, то есть за два дня до их публикации. Об этом, по словам журналиста, свидетельствуют метаданные роликов.

Арик Толлер отметил, что другие ролики (например о последствиях обстрела села Николаевка) опубликованы в день съемки, и метаданные совпадают. При этом в записи об эвакуации населения Пушилин говорит о дате 18 февраля.

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