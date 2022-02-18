Власти Подмосковья снесут горнолыжный комплекс «Снежком» ради строительства очередных высоток
Власти Московской области хотят снести всесезонный закрытый горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске ради строительство очередных многоэтажек
Власти Московской области хотят снести всесезонный закрытый горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске ради строительство очередных многоэтажек.
Сразу после новогодних праздников комплекс «Снежком» неожиданно закрылся на реконструкцию. Причиной закрытия , по официальным данным, стали жалобы посетителей на износ покрытия склона и оборудования. Однако у любителей горных лыж и сноуборда закралось подозрение, что «Снежком» закрыли навсегда, поскольку никаких сроков реконструкции обозначено не было.
Работники горнолыжного комплекса рассказали изданию Readovka, что никакой реконструкции не будет, а комплекс просто закроют якобы по причине его убыточности. Одновременно с этим Министерство жилищного строительства Подмосковья анонсировало строительство на территории «Снежкома» очередного жилого комплекса. В частности, планируется строительство трех домов высотой от 25 до 72 этажей, а также детского садика и школы.
Строительством займется группа компаний «Самолет», которой владеют брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев и крупный бизнесмен Год Нисанов.
Работники «Снежкома» считают, что комплекс сознательно приводили в квази-аварийное состояние ради последующей продажи. Кроме того, если бы земля под горнолыжным комплексом не интересовала таких крупных игроков строительного рынка, как Максим Воробьев и Год Нисанов, власти региона не стали бы ликвидировать уникальный спортивный объект, где лыжники и сноубордисты могли тренироваться круглый год.