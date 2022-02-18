Мосгорсуд отказался конфисковывать земли и дома бывшего сотрудника ФСБ
Мосгорсуд отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры, которая требовала конфисковать имущество семьи бывшего сотрудника ФСБ России Андрея Васильева, который обвинялся в мошенничестве и получении взяток
Мосгорсуд отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры, которая требовала конфисковать имущество семьи бывшего сотрудника ФСБ России Андрея Васильева, который обвинялся в мошенничестве и получении взяток.
В декабре прошлого года Хорошевский райсуд Москвы по иску прокуратуры конфисковал имущество Васильева, его отца и бывшей супруги. В доход государства было обращено 28 из 90 земельных участков, принадлежащих семье бывшего сотрудника ФСБ, а также один из восьми домов в Московской области.
Генпрокуратура и Андрей Васильев оспорили решение суда первой инстанции.
Мосгорсуд поддержал позицию Хорошевского райсуда, который решил обратить в доход государства можно только имущество чекиста и его родственников, которое они приобрели после 1 января 2013 года и до 19 марта 2014 года. В январе в силу вступил закон, обязывающий чиновников и силовиков декларировать свои крупные приобретения, а в марте 2014 года Васильев уволился из ФСБ.
При этом Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты бывшего чекиста, которая утверждает, что дом Васильевых суд первой инстанции конфисковал случайно, так как он был построен после увольнения силовика. В итоге суд постановил вернуть дом Васильеву, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Андрей Васильев является одним из обвиняемых в уголовном деле бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина. Последнего приговорили к 7 годам за взятки, а уголовное преследование Васильева было прекращено за истечением срока давности.