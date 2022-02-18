Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить упоминания расследований о Володине, Путине и Догузовой
Ведомство требует удалить упоминания о расследовании, героем которого является спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом расследовании борцы с коррупцией сообщали, что семья политика могла получить 5 млрд рублей от продажи земли в Москве
Роскомнадзор потребовал от портала Znak.com удалить семь заметок с упоминанием расследований команды Алексея Навального.
Ведомство требует удалить упоминания о расследовании, героем которого является спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом расследовании борцы с коррупцией сообщали, что семья политика могла получить 5 млрд рублей от продажи земли в Москве.
Также Роскомнадзор требует удалить заметки по мотивам расследования о шикарном особняке бывшего зампреда госкомпании «Газпром» Валерия Голубева, расследования о дворце Владимира Путина в Геленджике и элитной квартире главы Ростуризма Зарины Догузовой стоимостью 60 млн рублей, которую она получила как нуждающаяся.
Отметим, что РКН не первый раз требует от СМИ удалить статьи и заметки, написанные по мотивам антикоррупционных расследований команды Алексея Навального, ссылаясь на то, что эти материалы были подготовлены и распространены «экстремистской организацией» (экстремистской организацией власти признали Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального).