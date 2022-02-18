18 февраля 2022, 13:34
Российские производители начали уменьшать вес товара при сохранении прежней цены
Представитель одного из ретейлеров рассказал «Коммерсанту», что компания Nestle ввела в ассортимент шоколад марки «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе сократила с 95 грамм до 85 в упаковке
Фото: tdm.nung.edu.ua
Российские производители начали уменьшать размер и вес товара с сохранением прежней цены.
Представитель одного из ретейлеров рассказал «Коммерсанту», что компания Nestle ввела в ассортимент шоколад марки «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе сократила с 95 грамм до 85 в упаковке.
Производитель молочной продукции Danone сократил объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, а фирма «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Не отстают и пивовары - пиво марки Heineken теперь продается в банке объемом 0,43 литра вместо 0,5 литра.
Сами производители объясняют уменьшение размера и веса товара оптимизацией упаковки.