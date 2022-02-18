18 февраля 2022, 13:13
Мэр Новосибирска повысил выплаты почетным жителям города. Среди них бывшие губернаторы и сенатор
В списке почетных жителей среди прочих есть бывшие губернаторы Новосибирской области Иван Индинок, Виктор Толоконский и Владимир Городецкий и сенатор Александр Карелин
Фото: newsko.ru
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об индексации ежемесячного вознаграждения почетным жителям города. В списке почетных жителей среди прочих есть бывшие губернаторы Новосибирской области Иван Индинок, Виктор Толоконский и Владимир Городецкий и сенатор Александр Карелин.
По данным местного издания «Сибкрай», ежемесячная выплата почетным гражданам увеличилась до 49 198 рублей. Ранее выплата составляла 45 тысяч рублей.
Выплата для вдов или вдовцов почетных граждан составит 24 598 рублей вместо прежних 22 526 рублей.