18 февраля 2022, 12:31
Виктор Вексельберг выиграл суд против швейцарского банка, закрывшего его счет из-за санкций
Российский миллиардер и глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг, проживающий в Швейцарии, выиграл суд против государственного банка этой страны PostFinance, который закрыл счет олигарха из-за американских санкций
Фото: dora.sk.ru
Российский миллиардер и глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг, проживающий в Швейцарии, выиграл суд против государственного банка этой страны PostFinance, который закрыл счет олигарха из-за американских санкций. Напомним, что власти США ранее ввели против Виктора Вексельберга персональные визовые и финансовые санкции.
В 2020 году Торговый суд Берна вынес решение против Виктора Вексельберга, однако обжаловал это решение в Федеральном суде в Лозанне.
Федеральный суд постановил, что банк PostFinance не должен был закрывать счет бизнесмена на основании правил, действовавших в то время. Согласно этим правилам, банк обязан предоставлять определенные универсальные услуги любому резиденту Швейцарии.