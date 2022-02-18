Меню
Бизнес
Белоруссия больше не «Белая Россия»
18 февраля 2022, 12:24

Компания Романа Абрамовича купила отель в Геленджике у бывшего мэра города

Компания Millhouse, подконтрольная миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее гостиница принадлежала бывшему мэру города Сергею Озерову

Компания Романа Абрамовича купила отель в Геленджике у бывшего мэра города
Фото: 101hotels.com

Компания Millhouse, подконтрольная миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее гостиница принадлежала бывшему мэру города Сергею Озерову.

Отель площадью 4,5 тысячи кв.м. находится на Туристической улице рядом с морем. К гостинице на правах аренды относится также участок земли в 1,5 гектара.

Рыночная стоимость «Кристалла» оценивается в 350-400 млн рублей. При этом доход от этого объекта может быть максимальным из-за растущего спроса на недвижимость в Краснодарском крае, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере недвижимости.

Ранее структуры Романа Абрамович купили в Геленджике участок земли с заброшенным стадионом «Спартак» в 100 метрах от Черного моря.

Интерес российского бизнеса к Геленджику связывают с тем, что в этом курортном городе находится «тайная» резиденция президента России. Многие крупные предприниматели, близкие к власти, уже обзавелись участками и домами по-соседству с «дворцом Путина».

Материалы по теме
Государство вернуло россиянам миллиард рублей в виде туристического кешбэка
Власти Португалии проверят законность присвоения Роману Абрамовичу гражданства страны
Власти Сочи с 1 января повысили курортный сбор в пять раз
Сейчас на главной
МОК обсудит минимальный возраст спортсменов из-за ситуации с Камилой Валиевой
МОК
МОК обсудит минимальный возраст спортсменов из-за ситуации с Камилой Валиевой
Международный олимпийский комитет намерен поднять вопрос об участии в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях несовершеннолетних спортсменов
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
авиакомпании
Пилот самолета Air Moldova написал в небе вблизи границы с Украиной слово «Relax»
Пилот пассажирского самолета написал в небе слово «расслабьтесь» («Relax») траекторией полета, когда находился вблизи границы с Украиной
В России вырос спрос на антидепрессанты из-за постковидного синдрома
постковидный синдром
В России вырос спрос на антидепрессанты из-за постковидного синдрома
В России спрос на антидепрессанты среди граждан вырос за последний месяц на 43%. Эксперты связывают эту тенденцию с постковидным синдромом и тревожностью из-за пандемии коронавируса
Польша заявила о планах построить забор на границе с Калининградской областью
государственная граница
Польша заявила о планах построить забор на границе с Калининградской областью
Польша анонсировала план по строительству стены на границе с Россией. Соответствующее заявление сделал замминистра национальной обороны страны Войцех Скуркевич
Власти Австрии и Латвии разрешат въезд российских туристов по ПЦР-тесту
туризм
Власти Австрии и Латвии разрешат въезд российских туристов по ПЦР-тесту
Власти Австрии планируют разрешить въезд российским туристам в страну. Для этого им необходимо будет при въезде предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
Миссия ОБСЕ насчитала 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе
война на донбассе
Миссия ОБСЕ насчитала 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили более чем о 500 взрывах на линии соприкосновения в Донбассе, которые произошли с 16 февраля
Авторская колонка
…А Шендеровича смыло
Программа «Место встречи» посвятила целый сюжет «иностранному агенту» Виктору Шендеровичу. Ну а что? Шендерович каналу НТВ не чужой — в лучшие годы немало поспособствовал его становлению, развитию и процветанию. Вот и уважили бывшие коллеги
Петровская Ирина
Депутаты Госдумы решили взять под контроль бизнес инфоцыган
блогеры
Депутаты Госдумы решили взять под контроль бизнес инфоцыган
В совещании, на котором обсуждался миллиардный бизнес инфоцыган, приняли участие не только депутаты, но также чиновники правительства, силовики и общественные деятели
Золотые коньки
Олимпиада-2022
Золотые коньки
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золотую и серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева во время произвольной программы несколько раз упала и осталась без медалей
Главам государственных учреждений запретят заниматься бизнесом
чиновники
Главам государственных учреждений запретят заниматься бизнесом
Руководителям государственных учреждений могут запретить заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной, просветительской и творческой
ФАС проверит начисления за отопление в Москве, которые выросли в 4 раза
ЖКХ
ФАС проверит начисления за отопление в Москве, которые выросли в 4 раза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку в отношении департамента ЖКХ Москвы из-за массовых жалоб граждан на многократное увеличение платы за отопление
Бурятские власти «заметили» связь алкоголизма и смертности
алкоголизм
Бурятские власти «заметили» связь алкоголизма и смертности
Власти Бурятии из-за перебоев с продажей алкоголя в сельской местности заметили, что люди стали меньше умирать. Теперь местные чиновники хотят навсегда ввести сухой закон в селах
Россиянок могут обязать возвращать девичью фамилию после развода
развод
Россиянок могут обязать возвращать девичью фамилию после развода
Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил обязать россиянок возвращать свою девичью фамилию после развода с мужем
Горный Алтай признали самым чистым регионом страны, а Красноярский край - самым грязным
экология
Горный Алтай признали самым чистым регионом страны, а Красноярский край - самым грязным
Республика Горный Алтай стала самым чистым регионом России, регионом с самым загрязненным воздухом признали Красноярский край (из-за Норильска)
Экономика
Госдума предложила радикально снизить ставку по микрозаймам и потребительским кредитам
Депутаты Госдумы предложили радикально снизить ставку по потребительским кредитам и микрозаймам. Парламентарии обсуждают сокращение максимального значения в два раза, с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%
99-летнего ветерана поставили в очередь за жилье только после решения суда
ветераны
99-летнего ветерана поставили в очередь за жилье только после решения суда
В иске ветерана говорится, что она участвовала в ВОВ, имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит, а другого имущества у нее нет
Уральский миллиардер призвал российские власти отменить государственные льготы
льготы
Уральский миллиардер призвал российские власти отменить государственные льготы
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков призвал российские власти отменить государственные льготы и вместо этого повысить зарплату россиянам
Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой государственной безопасности Украины
Украина
Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой государственной безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой его стране. Об этом говорится в Стратегии обеспечения государственной безопасности, которая была утверждена 16 февраля