Компания Романа Абрамовича купила отель в Геленджике у бывшего мэра города
Компания Millhouse, подконтрольная миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее гостиница принадлежала бывшему мэру города Сергею Озерову
Компания Millhouse, подконтрольная миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее гостиница принадлежала бывшему мэру города Сергею Озерову.
Отель площадью 4,5 тысячи кв.м. находится на Туристической улице рядом с морем. К гостинице на правах аренды относится также участок земли в 1,5 гектара.
Рыночная стоимость «Кристалла» оценивается в 350-400 млн рублей. При этом доход от этого объекта может быть максимальным из-за растущего спроса на недвижимость в Краснодарском крае, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере недвижимости.
Ранее структуры Романа Абрамович купили в Геленджике участок земли с заброшенным стадионом «Спартак» в 100 метрах от Черного моря.
Интерес российского бизнеса к Геленджику связывают с тем, что в этом курортном городе находится «тайная» резиденция президента России. Многие крупные предприниматели, близкие к власти, уже обзавелись участками и домами по-соседству с «дворцом Путина».